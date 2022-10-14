SHOT: российского полицейского заподозрили в сливе данных разведке Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудника полиции в Белгородской области заподозрили в сливе информации из базы данных МВД украинской разведке. По сведениям канала, речь идет об оперативном дежурном отдела на железнодорожной станции Валуйки Александре Рощупкине. SHOT утверждает, что он копировал секретные данные и передавал их украинской стороне еще с 12 июня.

Мужчина зашел в поисковую систему «Следопыт-М» и переслал кому-то данные о гражданине РФ (его Ф. И. О. не раскрываются). Следователи установили, что капитан действовал в интересах разведки Министерства обороны Украины. И не один, а с сообщниками. Они еще устанавливаются, — пишет SHOT.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к информации». Кроме того, по данным канала, Рощупкина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Силовики провели обыски в дежурной части линейного отдела.

Подозреваемый имеет стаж работы в ОВД 13 лет. Нынешнюю должность он занимает с 2015 года.

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