SHOT: рассматриваются две причины смерти звезды «Дома-2» SHOT: звезда «Дома-2» Кпадону могла умереть из-за алкогольной интоксикации

Telegram-канал SHOT пишет, что в настоящий момент эксперты рассматривают две версии смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону: осложнения после операции на легких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации. По данным канала, в середине февраля Либерж перенесла операцию на легких, ранее у нее была обнаружена доброкачественная опухоль.

Как пишет канал, о предстоящей операции девушка сама сообщила в соцсетях 14 февраля, после чего не выходила на связь с подписчиками. Авторы утверждают, что мать Кпадону Надежда считает, что у ее дочери после операции начались осложнения, которые привели к смерти. Также, по словам женщины, в ближайшее время экс-участнице реалити-шоу предстояла еще одно хирургическое вмешательство.

SHOT также отмечает, что соседи Кпадону рассказали о ее пристрастии к алкоголю. По их словам, девушка начала выпивать после того, как узнала об опухоли, она морально сломилась. Канал передает, что ее часто видели покупающей крепкий алкоголь в ближайшем магазине. Как пишут авторы, последний раз ее голос через стену соседи слышали на следующий день после трагедии в Крокусе.

О смерти Кпадону 31 марта сообщила участница телепроекта «Дом-2» Анна Якунина. Она заявила, что пока не могла дозвониться до родственников девушки. Якунина сослалась на переписку в домовом чате — в нем соседи сообщили, что видели, как вынесли ее тело.