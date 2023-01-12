SHOT рассказал о «самом невезучем» авиарейсе Бангкок — Москва SHOT: следующий рейсом Бангкок — Москва Boeing экстренно сел в Самарканде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Самарканда, поскольку беременной женщине на борту самолета стало плохо, пишет Telegram-канал SHOT. Она почувствовала себя плохо, вероятно, из-за стресса, вызванного дракой пассажира с бортпроводниками внутри салона лайнера, ей вызвали скорую.

Как пишет канал, пассажиры борта находились еще около часа в самолете, пока сотрудники авиакомпании искали багаж пассажирки.

Как только вопросы с беременной были решены, пассажиры столкнулись с новой проблемой — на борту была зафиксирована поломка туалетов, в результате чего всех путешественников сняли с рейса. Они были вынуждены ожидать замену борта.

Накануне неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Гоа. Самолет совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.

Представитель аэропорта Джамнагар впоследствии заявил, что подозрительных предметов на борту лайнера найдено не было. Он добавил, что проверять самолет начали 9 января примерно в 21:50 (19:20 мск). На борту приземлившегося лайнера находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа.