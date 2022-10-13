SHOT: против экс-депутата «Единой России» возбудили уголовное дело SHOT: экс-депутата «Единой России» Максаева заподозрили в растлении несовершеннолетнего

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Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшего депутата московского округа Выхино-Жулебино (партия «Единая Россия»), проректора Российского университета кооперации Артура Максаева заподозрили в растлении несовершеннолетнего. По данным канала, в отношении 33-летнего экс-парламентария возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

SHOT отмечает, что в сентябре восьмилетний ребенок рассказал отцу о том, что взрослый мужчина домогался его в спортивной школе «Москвич». После обращения в полицию был задержан Максаев. Портал сообщает, что следователи установили его причастность к совершению преступления.

По информации SHOT, Максаеву грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.

В начале октября в Санкт-Петербурге молодой человек связал и изнасиловал 16-летнюю школьницу в отеле на Старо-Петергофском шоссе. По данным СМИ, девушка поехала на свидание, в отеле молодые люди распивали спиртное. Позже ее обнаружили со ссадинами и гематомами на ногах. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого в домогательствах к 10-летней девочке в торговом центре. Инцидент произошел в лифте ТЦ «Константиновский» в Пушкинском районе. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее малолетняя дочь зашла в лифт, где незнакомый мужчина пытался уговорить ее пойти с ним.