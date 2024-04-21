SHOT: против блогера Лерчек подали иск на 22 млн рублей SHOT: на Лерчек подали в суд из-за долга, связанного с ее косметикой Letique

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Telegram-канал SHOT сообщает, что на блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала в суд компания ООО «Темполайн Логистика», которая занималась хранением и поставками ее косметики Letique. По его данным, Чекалина задолжала истцу 22 млн рублей, включая неустойки.

Как выяснил канал, обе стороны пошли на мировую и договорились в юридическом порядке о погашении долга в пять этапов. Отмечается, что всю сумму Лерчек должна выплатить к лету. Также канал пишет, что «Темполайн Логистика» пообещала вернуть блогеру остатки товаров, которые до сих пор хранятся на их складе.

Ранее стало известно, что рассмотрение иска о разводе блогера Валерии Чекалиной с супругом Артемом отложено до 11 июня. Сама пара на заседаниях не появляется, их интересы представляют юристы. Бракоразводный процесс приостановили на два месяца, чтобы дать супругам время для примирения. Судья в указанную дату продолжит рассматривать заявление, уточнив у супругов, какое решение они приняли.

До этого сообщалось, что блогер Артем Чекалин предъявил к супруге Валерии иск на 1,2 млрд рублей. По словам источника SHOT, супруги делят имущество, включая Bentley Continental GT 2021 года за 30 млн рублей. У пары также есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти.