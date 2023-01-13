SHOT: популярный блогер Дима Масленников попал в больницу

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дима Масленников

Telegram-канал SHOT сообщает, что популярный блогер и ютубер Дима Масленников, также известный как Ghostbuster, попал в больницу из-за злоупотребления алкогольными напитками, которые повлекли за собой нарушение ритма сердца. По информации канала, врачи оказали ему всю необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Как указывает издание, блогер был госпитализирован в кардиологическое отделение одной из московских больниц, где, как пишет SHOT, медики диагностировали у него пароксизм фибрилляции предсердий.

SHOT подчеркивает, что врачами были проведены все необходимые процедуры по оказанию помощи, после которых Масленникову стало легче и он отправился домой.

Ранее концертный директор народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного 6 января с подозрением на инсульт, сообщил, что артист переведен в общую палату, его состояние оценивается как стабильное. Сам Краско также подтвердил, что идет на поправку, сообщив, что намерен выйти на сцену в День снятия блокады Ленинграда — 27 января.

В начале декабря артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики. Позже Краско обвинили в том, что он выписался из клиники в Петербурге, не оплатив пребывание в ВИП-палате на сумму около 10 тысяч рублей. Его директор отверг обвинения, заявив, что Краско палату выделили бесплатно, к тому же «он же не убежал, как мошенник».