SHOT: полковника МВД обвинили в краже автотехники на 10 млн рублей

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Полковника МВД Карачаево-Черкесской Республики Ивана Айвазова обвинили в краже автомобильной техники на десять миллионов рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Заявление, по имеющейся информации, на него написал краснодарский бизнесмен Сергей Прокофьев. Полковник, как отмечает канал со слов предпринимателя, в отсутствие владельца пришел в магазин автотехники и предложил перевезти крупные машины на свою территорию — для «сохранности». Сам Айвазов, как и работники магазина, назвал слова бизнесмена выдумкой. В итоге признаки преступления нашли в действиях обоих участников истории.

По словам Прокофьева, полковник увез «к себе» в село под Краснодаром 27 снегоболотоходов, грузовой фургон «Форд Транспортер», автобус «Неоплан» и колесный грузчик. Общая стоимость техники составляет десять миллионов рублей.

Канал подчеркивает, что после следственных мероприятий силовики усмотрели признаки правонарушений в действиях как полковника, так и бизнесмена. В заявлении Прокофьева нашли признаки заведомо ложного доноса.

В отношении полковника Айвазова нашли признаки преступления по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Судьбу участников дела решит СУ СК, — пишет SHOT.

Авторы канала добавили, что местоположение техники пока неизвестно.

Ранее в подмосковном храме мужчина похитил цепочку с крестиком и перекрестился после содеянного. Перед кражей он поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия. Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Покровском храме в деревне Мишуково, после того как злоумышленник поклонился иконе святых мощей мученика Харлампия.