SHOT: отбросивший гранаты ВСУ из окопа военный получил осколочные ранения

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Telegram-канал SHOT сообщил, что российский солдат Руслан Х., который отбросил от себя гранаты, пущенные с украинского дрона, получил осколочные ранения в руку и ногу. Военный рассказал каналу, что украинский дрон скинул на него восемь гранат, одна из них разорвалась в ногах. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Подлетела «птичка», первую гранату скинула — меня законтачило, вырубился чуть-чуть, немножко отполз, — рассказал военный.

Видео с украинского беспилотника, который атаковал в окопе российского военного, показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

Позже стало известно, что боец выжил. Отмечалось, что военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ откинул две гранаты, сброшенные с коптера, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.