SHOT опубликовал видео задержания Талькова-младшего с наркотиками

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игорь Тальков-младший

Появилось видео задержания российского музыканта Игоря Талькова-младшего, предположительно, у артиста были изъяты наркотики. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как полицейские выводят сына известного певца из автомобиля. Его супруга Светлана нецензурно комментирует действия сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает канал, теперь женщине может грозить статья за оскорбление сотрудников полиции.

Ранее стало известно, что Талькова-младшего, который ехал на машине с женой, остановили для проверки документов поздно ночью. По данным СМИ, он вел себя агрессивно, а на вопрос о том, есть ли при нем что-то запрещенное, ответил положительно.

На артиста составили протоколы по административным статьям «Потребление наркотических средств в общественных местах» и «Потребление наркотических веществ». По информации журналистов, Талькова-младшего уже как минимум дважды лишали прав, в том числе за езду в нетрезвом виде.