SHOT: Никас Сафронов попал в ДТП на Porsche в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомобиле Porsсhe на Новорижском шоссе в Подмосковье, передает Telegram-канал SHOT. Сам он не пострадал, а его машина получила незначительные повреждения. Художник рассказал, что в его авто врезался Hyundai. За рулем была молодая девушка, которая извинилась перед Сафроновым за аварию.

Художник рассказал, что в его машину врезался Hyundai. Но претензий к девушке за рулем он не имеет. Сам он не пострадал, а его авто получило незначительные повреждения. К тому же водитель совсем недавно водит машину и извинилась перед художником, — говорится в сообщении.

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