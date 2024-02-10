SHOT: налоговая обанкротит телекомпанию Николая Дроздова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал SHOT пишет, что в отношении телерадиокомпании «АСС-ТВ», снимавшей «В мире животных», совладельцем которой является ведущий, подали иск из-за неуплаты налогов. По данным канала, в производстве приставов сейчас находится долг в размере около 870 тысяч рублей, в настоящий момент счета «АСС-ТВ» заблокированы.

Как передает канал, ФНС заинтересовалась ТРК, которая занималась созданием научно-популярных программ для федеральных каналов, среди них, кроме «В мире животных», также «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и другие. По информации канала, официально компания продолжает вести деятельность, однако налоги платить перестала.

Канал отмечает, что из 870 тысяч 700 еще в 2020 году через суд взыскало АО «Телекомпания Петербург» в качестве долга по договору. Авторы канала указывают, что оставшееся — задолженность по налогам и пени.

Экс-гендиректор ТРК Дроздова Ирина Лапина рассказала каналу, что они прекратили съемки каких-либо передач в 2018 году. По данным канала в 2019 году, пока старые выпуски показывали на ТВ, компания получила выручку около 1 млн, при этом в 2020-м никакой отчетности о денежных операциях в налоговую не поступило.

Ранее сообщалось, что налоговая служба подала в суд на российского певца Сергея Лазарева из-за долгов. По данным журналистов, ООО «Пудель-штрудель», учредителем которого является исполнитель, уже находится в процессе ликвидации, а его счета арестованы.