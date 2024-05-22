SHOT: московский дизайнер обвинил Кончаловского в краже дизайна щеток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кончаловский

Telegram-канал SHOT сообщает, что дизайнер из Москвы Александр Белов обвинил российского режиссера Андрея Кончаловского, владеющего сетью аптек «Планета здоровья», в краже дизайна зубных щеток. По данным канала, мужчина обратился в суд с требованием возместить ему компенсацию за нарушение патентных прав.

Белов сообщил SHOT, что представители сети аптек «Планета здоровья», 25% акций которой принадлежит Кончаловскому, вдохновились его уникальной разработкой, а после попросили своего производителя сделать такую же щетку. По данным канала, весь товар был распродан, но он все еще представлен на сайте аптеки.

Дизайнер рассказал каналу, что на разработку этой щетки у него ушел год. По данным SHOT, еще один год он ждал, чтобы получить на нее патент. Как пишет канал, Белов был вынужден обратиться в суд, чтобы оспорить запатентованную идею. Отмечается, что сумма ущерба составляет 50 тысяч рублей.

Актриса Эмили Блант ранее заявила, что российский режиссер Андрей Кончаловский запомнился ей мерзким и ужасным. По ее словам, у него на съемках присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством». Блант удалось встретиться с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда ей было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II.