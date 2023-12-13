SHOT: Лопырева пожила в турецком отеле четыре месяца и не заплатила SHOT: телеведущая Лопырева задолжала турецкому отелю 8 млн рублей

Telegram-канал SHOT пишет, что бывший посол FIFA, телеведущая Виктория Лопырева четыре месяца бесплатно проживала в премиальном турецком отеле и не выполнила свою «секретную договоренность» перед спонсором. Как передает канал, звезда задолжала 8 млн рублей.

По данным SHOT, блогер и модель проводила время в отеле Rixos Belek по «некоторой договоренности», за что платила дубайская компания ENTINBERG GROUP. Как утверждает канал, этой фирме Лопырева потом обещала вернуть деньги. SHOT пишет, что отдых телеведущей по системе «все включено» обошелся в €77,3 тысячи.

Telegram-канал уточняет, что через некоторое время компания, оплатившая ее отдых, никаких денег не получила и предъявила долг. По информации SHOT, ответчиком стало ООО «ХИМЕКС».

В конце ноября сообщалось, что Лопырева не оплатила транспортный налог в размере 118 тысяч рублей. Она также должна оплатить налог на имущество и накопившиеся за него пени, пени за транспортный налог и штраф за несданную налоговую декларацию.

Ранее сообщалось, что после рождения сына Лопырева исчезла с экранов. Однако телеведущая весьма активно ведет личные блоги в интернете, где рассказывает подписчикам о своих путешествиях. Знаменитость часто бывает за границей, отдыхает в экзотических странах. В ОАЭ она рассказывает арабским бизнесменам и представителям власти о русской культуре и менталитете. Лопырева стала одним из авторов идеи организации Международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества Matreshka Festival, который проходил, в том числе в Дубае.