SHOT: кинувший малыша в снег блогер Косенко задолжал налоговой 4 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Сергей Косенко, снявший видео с бросанием двухмесячного сына в сугроб, задолжал российской налоговой 4 млн рублей. По данным канала, на фоне общественного резонанса в России блогер переориентировался на зарубежную аудиторию.

Как пишет SHOT, при долгах в 4 млн рублей перед ФНС России блогер называет себя долларовым миллионером. По информации канала, на Косенко, также известного как «мистер Thank You», оформлено две компании в России. Согласно данным SHOT, речь идет о «Продюсерском центре Сергея Косенко» и фирме «Айти Приложение», которая занимается разработкой ПО.

SHOT сообщает, что ранее Косенко уже пытались найти судебные приставы из-за долга в 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве. По информации канала, эту задолженность блогер все же оплатил.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Поводом послужило видео, на котором блогер бросал младенца в сугроб. На ролик с ребенком также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, Косенко утверждал, что на видео не настоящий ребенок, а кукла.