SHOT: кинопродюсер не вернула залог блогеру Маньковой из-за презервативов

Фото: vk.com/m.lerlera

Валерия Манькова

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер-миллионник Валерия Манькова подала в суд на кинопродюсера Анну Крутову, которая отказывается возвращать залог и оплату за месяц по договору аренды коттеджа в Одинцово. По данным канала, собственница объяснила решение тем, что арендаторы засорили ей канализацию презервативами и «испортили ауру», которую пришлось чистить батюшке.

Как пишет SHOT, Манькова вместе с мужем и двумя детьми два года назад сняла коттедж, который принадлежит Крутовой. По данным канала, вскоре семья решила съехать из-за шумных соседей и некачественного ремонта и попросила возместить сумму залога и оплату за месяц по заключенному договору, но кинопродюсер отказалась.

SHOT отмечает, что Крутова объяснила свое решение тем, что ей после семьи пришлось делать в доме ремонт. Как выяснили авторы канала, кинопродюсер утверждает, что семья засорила канализацию презервативами. По его данным, собственница даже вызывала батюшку, чтобы очистить дом «после всякого барахла».

Юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы семьи, рассказала SHOT, что Крутова подает встречные иски. Как отмечает канал, Манькова настаивает, что воспитывает двоих детей и средствами контрацепции не пользуется.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подала заявление о банкротстве. Отмечается, что заявление зарегистрировано 31 мая. Других подробностей пока нет.