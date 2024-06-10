SHOT: кинокомпания Валдиса Пельша погрязла в многомиллионных убытках SHOT: кинокомпания Валдиса Пельша завершила год с убытками на 19,5 млн рублей

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Валдис Пельш

Telegram-канал SHOT пишет, что кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша завершила год с убытками на 19,5 млн рублей. По данным канала, в 2022 году дела шли намного лучше, тогда ведущий телеигры «Угадай мелодию» заработал на документальных фильмах более 15 млн рублей чистой прибыли.

При этом, как пишет канал, несмотря на финансовые неудачи, Пельш продолжает угадывать кинотренды. Около месяца назад он представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать. По данным канала, компания перестала снимать новые картины и терпит убыток в 253 млн рублей. Как пишет Mash, всю указанную сумму, согласно прошлогоднему отчету, направили на съемки продолжения известных проектов Aurum Production, например «Лучшие в аду», «Турист» и «Шугалей».

По информации канала в 2022 году долг ООО «Аурум» составлял 319 млн рублей после того, как Пригожин поручил разместить все боевики в открытый доступ, так как посещаемость кинотеатров во время и после пандемии коронавируса была рекордно низкой. Канал со ссылкой на слова режиссеров и сценаристов вышедших фильмов писал, что нынешнее руководство компании во главе с Евгенией Мальцевой, которая, по последним данным, владеет 51% компании, исчезло.