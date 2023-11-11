SHOT: группу Shortparis проверят на дискредитацию российской армии

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Группа Shortparis на фестивале

Музыкантов группы Shortparis требуют признать иностранными агентами, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, активисты из «Зова народа» просят проверить исполнителей на предмет дискредитации ВС РФ.

Как выяснил канал, общественники направили соответствующие обращения в ФСБ, Следственный комитет, МВД и Минюст России. Отмечается, что их внимание привлекли высказывания солиста группы Николая Комягина против спецоперации и его участие в несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге, за что он даже получил штраф. Кроме того, активисты указали, что в апреле и декабре прошлого года музыканты устраивали флешмобы на своих концертах в поддержку Украины.

Ранее стало известно, что певицу из нулевых Сашу Project требуют проверить на предмет дискредитации российской армии. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру и Следственный комитет направило движение «Ветераны России». В своем заявлении активисты сослались на прямой эфир в соцсетях, где певица резко и агрессивно высказывалась об СВО и российских военных. Сейчас артистка живет в Москве.

До этого в дискредитации Вооруженных сил России заподозрили губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Общественник из Тюмени, который возмутился высказываниями чиновницы об СВО, подал на нее заявление в полицию.