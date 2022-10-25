SHOT: экс-участника «Дома-2» задержали за драку со стрельбой в Петербурге SHOT: экс-участника «Дома-2» Руслана Перова задержали за драку со стрельбой в центре Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании бывшего участника телепроекта «Дом-2» Руслана Перова за участие в массовой драке со стрельбой в центре Санкт-Петербурга. По информации издания, стрельбу открыл именно Перов.

Как пишет SHOT, конфликт вспыхнул из-за того, что двое парней «жестко подкатывали» к девушкам возле торгового комплекса «Невский центр». Такое поведение парней не понравилось друзьям девушек, которые встали на защиту подруг. В результате началась массовая драка с последующим применением стрелкового оружия.

Согласно информации SHOT, в отношении Перова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас он находится в следственном изоляторе. Как утверждают журналисты, ему грозит семь лет тюрьмы, ранее судим задержанный не был.

В конце октября произошла стрельба у клуба «16 тонн» в центре Москвы, пострадал один человек — охранник заведения. Нападавший открыл огонь по охранникам, пуля задела одного из них. Очевидцы сообщили, что было произведено три выстрела.