SHOT: экс-супругу Безрукова обвинили в отказе оплатить услуги по ремонту SHOT: строитель Димитров обвинил актрису Ирину Безрукову в неуплате денег за ремонт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации издания, женщина должна была заплатить за работу 600 тысяч рублей, однако не сделала этого и дело дошло до суда. В результате прораб получил встречный иск и проиграл дело, оставшись должным 2,8 млн.

По словам строителя Ивана Димитрова, в 2020 году он должен был сделать ремонт в квартире Безруковой по одному дизайнерскому проекту. Однако через три месяца актриса отказалась от услуг и наняла другого. Вскоре строитель заметил, что заказанная мебель не соответствует размерам кухни. После того как рабочие исправили недочеты, Безрукова якобы отказалась от их услуг и выплаты по ним в размере 600 тысяч рублей.

Из-за отказа Безруковой оплатить работы Димитров обратился в суд. Женщина ответила встречным иском, посетовав на некачественный ремонт. В результате суд вынес решение о выплатите актрисе 2,8 млн рублей. По словам строителя, эксперт, который выносил заключение о ремонте в квартире, сфальсифицировал результаты.

Безрукова ответила на обвинения в свой адрес, подчеркнув, что все решения вступили в законную силу. Она также посоветовала делать ремонт с юридическим сопровождением, чтобы избежать проблем.

Ранее стало известно, что на актера Данилу Козловского подали в суд из-за долга в несколько миллионов за квартиру в центре Москвы. Предполагается, что артист не выплатил деньги за покупку недвижимости в Басманном районе столицы.