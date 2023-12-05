На коуча Шабутдинова в полицию пожаловались еще четыре ученика SHOT: число недовольных учеников коуча Шабутдинова увеличилось до 12

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщает, что количество недовольных учеников Аяза Шабутдинова увеличилось до 12 человек. По его данным, в полицию поступили еще четыре заявления против бизнес-коуча.

Как стало известно каналу, 43-летний мужчина из Раменского района Подмосковья считает, что впустую потратил на курсы «Like Центра» 400 тысяч рублей, 45-летняя женщина из Одинцово лишилась 332 тысяч рублей, 28-летняя жительница Новосибирска отдала блогеру 165 тысяч рублей, а 41-летний москвич — 169 тысяч рублей. Как пишет SHOT, все они уверены, что обучение у Шабутдинова не принесло пользы их бизнесу, курсы они проходили с октября по декабрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что арестованного Аяза Шабутдинова лишили должности директора основанной им компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Кадровые перестановки произошли в свете уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили против Шабутдинова. В публикации указано, что изменения в менеджменте компании позволят ей дальше продавать курсы.

Сейчас Шабутдинов находится в СИЗО. По решению суда он пробудет под стражей до 16 декабря. Также правоохранители изъяли все паспорта и телефоны у блогера. Сам коуч называл свой арест по делу о мошенничестве недоразумением. Фигурант уголовного дела напомнил, что у его компании имелись все необходимые лицензии от федеральных министерств.