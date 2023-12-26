SHOT: бизнес-коуч Портнягин судится с ФНС из-за долгов на 64 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что бизнес-коуч Дмитрий Портнягин подал в суд на Федеральную налоговую службу. По его информации, блогер пытается оспорить свою задолженность, размер которой составляет 64 млн рублей, Портнягин не согласен с суммой, которую выставила ему налоговая, поэтому он пытается уменьшить ее различными способами.

SHOT сообщает, что коуч обратился в Арбитражный суд Московской области, он требует отменить постановление наро-фоминской ФНС от 14 июня текущего года. По данным канала, сам Портнягин в настоящий момент проживает в Дубае, где оформляет кредит. Число его подписчиков на всех платформах составляет почти три миллиона.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что после задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова силовики могут прийти за Дмитрием Портнягиным, Гоар Аветисян и Гусейном Гасановым. Он также отметил, что в СИЗО по обвинению в мошенничестве могут в ближайшее время оказаться жена Шабутдинова Лидия, которая продолжает зарабатывать на образовательных курсах, гендиректор компании «Лайк Центр» Василий Алексеев, соучредитель Сергей Солонин и все владельцы франшиз.