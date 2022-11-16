SHOT: Баязитова заказала торт, чтобы отпраздновать 100 дней ареста

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве. На заседании она заявила, что заказала торт и 17 ноября будет праздновать с сокамерницами 100 дней пребывания в СИЗО, сообщает Telegram-канал SHOT.

Постановление о продлении Баязитовой срока пребывания под стражей в начале ноября вынес Кузьминский суд Москвы. Согласно ему, журналистка, а также медиатехнолог Ольга Архарова, проходящая по тому же делу, должны оставаться в СИЗО до 7 января 2023 года. Защита обвиняемых намеревалась обжаловать постановление.

Третья фигурантка дела – пиар-менеджер Инна Чурилова – находится под домашним арестом. При избрании ей меры пресечения было учтено то, что она заключила сделку со следствием, а также наличие маленького ребенка.

Баязитова была задержана 8 августа и спустя два дня помещена под арест по ходатайству следствия. Согласно материалам уголовного дела, вместе с Архаровой и Чуриловой она требовала у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова деньги, обещая взамен не разглашать негативную информацию о нем. Всем троим грозит до 15 лет колонии.