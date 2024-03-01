SHOT: Бари Алибасова выписали из больницы

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бари Алибасов

Telegram-канал SHOT пишет, что продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. По информации канала, он чувствует себя хорошо и даже намерен в скором времени вернуться к работе.

Как сообщает SHOT, Алибасов попал в больницу 25 февраля с подозрением на инсульт. Однако, уточнил канал, у продюсера случился гипертонический криз.

До этого сын шоумена Бари Алибасов — младший сказал, что его отца могут отпустить домой 1 марта. По его словам, продюсеру поставили диагноз «неподтвержденный инсульт», но Алибасов-старший не парализован и может двигаться и говорить, а также узнает близких.

Алибасов-младший также сообщил, что жена продюсера вовремя успела вызвать скорую помощь, поэтому инсульт из-за гипертонического криза не успел развиться. Сын также отрицает, что у отца возникли проблемы с памятью. Тем временем телевизионщики, которые планировали снять выписку Алибасова, сообщили изданию, что у продюсера все же был микроинсульт, но серьезных последствий действительно нет.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина была готова пожертвовать часть своей пенсии на лечение бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова. Юрист артистки уточнила, что экс-супруги не общались после судов по разделу имущества.