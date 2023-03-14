SHOT: сибирский аферист из Tinder развел на кредиты десятки россиянок

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Приложение Tinder

Российский аферист из Tinder изображал из себя бизнесмена и путем манипуляций убеждал девушек брать кредиты на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей, после чего исчезал с деньгами, сообщает Telegram-канал SHOT. Только в родном Иркутске на 32-летнего сердцееда подано более 12 заявлений в полицию, но чаще он искал жертв из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи. Россиянки, попавшиеся на удочку, решили объединиться, чтобы отомстить ловеласу. Москвичка Елизавета рассказала, что жулику удалось уговорить ее взять кредит примерно за месяц.

Ему понадобился примерно месяц, чтобы уговорить меня взять кредит в размере миллиона. Обещал мне, что устроит на работу к себе в организацию, в которой он якобы является учредителем и генеральным директором. Четыре или шесть месяцев он давал деньги на ежемесячные платежи, а потом пропал, — сообщила Елизавета.

Аферист знакомился с девушками не только в Tinder, но и в кофейнях. Каждый раз он примерял новую личность, выдавая себя то за угольного магната, то за сына чиновника, и уговаривал девушек одолжить денег, например, чтобы вложить в вымышленный проект. Многие брали кредиты, чтобы выручить самозванца. После того, как ему переводили средства, он пропадал. Аферист до сих пор скрывается и не выходит на связь.

Ранее другая жительница Москвы рассказывала, как перевела аферисту из Tinder 17 тысяч рублей, поверив, что ему нужны были деньги для оформления визы. Девушке удалось не только вернуть свои средства, но и найти других пострадавших от действий мошенника. Впоследствии мужчина был осужден на 1,5 года тюрьмы.