Этот торт — настоящая магия вкуса: нежные медовые коржи с шоколадной ноткой и воздушный масляный крем создают гармонию сладости и нежности. Этот торт невероятно вкусный — хочется съесть целиком за раз!
Ингредиенты:
Для коржей:
- мед — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 400 г;
- какао — 3 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.
Для крема:
- масло — 200 г;
- сахарная пудра — 150 г.
Способ приготовления коржей:
- Растопите на водяной бане мед и сливочное мало.
- Добавьте яйца, сахар, соду, перемешайте.
- Затем всыпьте муку и какао, замесите тесто.
- Раскатайте тесто на 6–8 тонких коржей, выпекайте при 180 °C 5–7 минут.
Способ приготовления крема:
- Взбейте 200 г мягкого масла с сахарной пудрой, добавьте ваниль.
- Для шоколадного варианта крема вмешайте в него 50 г растопленного шоколада.
Сборка: промажьте коржи кремом, дайте пропитаться 6–8 часов.
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