Этот торт — настоящая магия вкуса: нежные медовые коржи с шоколадной ноткой и воздушный масляный крем создают гармонию сладости и нежности. Этот торт невероятно вкусный — хочется съесть целиком за раз!

Ингредиенты:

Для коржей:

  • мед — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 400 г;
  • какао — 3 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Для крема:

  • масло — 200 г;
  • сахарная пудра — 150 г.

Способ приготовления коржей:

  1. Растопите на водяной бане мед и сливочное мало.
  2. Добавьте яйца, сахар, соду, перемешайте.
  3. Затем всыпьте муку и какао, замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто на 6–8 тонких коржей, выпекайте при 180 °C 5–7 минут.

Способ приготовления крема:

  1. Взбейте 200 г мягкого масла с сахарной пудрой, добавьте ваниль.
  2. Для шоколадного варианта крема вмешайте в него 50 г растопленного шоколада.

Сборка: промажьте коржи кремом, дайте пропитаться 6–8 часов.

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