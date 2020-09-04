Шойгу заявил о росте числа разведывательных полётов НАТО у границ России

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В последнее время у границ России на треть выросло число полётов разведывательной авиации НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, — цитирует его РИА Новости.

Шойгу отметил, что если в августе прошлого года было совершено 87 полётов, то в этом году их уже около 120.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват двух самолётов-разведчиков: Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании над Чёрным морем.