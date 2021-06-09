Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и призвал навести порядок

https://static.news.ru/photo/4f946196-c913-11eb-8d9e-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военкоматов по всей стране. Он также сравнил текущее состояние пунктов отбора с театральными гардеробами, после чего призвал навести в них порядок. Об этом сообщает РИА Новости.

Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, — сказал министр во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Шойгу выразил надежду, что региону удастся уложиться в срок до года. В свою очередь Руденя заверил, что Тверская область сможет обновить военкоматы в куда более короткий срок. На это министр пошутил, что не слышит «металла в голосе».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил один из московских военкоматов с внезапной проверкой. В Сети появилось видео произошедшего. В кадре глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. Министр возмутился тем фактом, что там отсутствуют компьютеры, однако при этом есть и холодильник, и микроволновка.