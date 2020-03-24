Фото: Минобороны России/vk.com

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) Игорь Шпектор раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг в связи с распространением коронавируса.

Категорически заявляю, что это глупость, голый популизм депутата, — заявил он в эфире НСН. Шпектор подчеркнул, что эпидемия не имеет никакого отношения к оплате услуг ЖКХ. Потребитель должен платить по...