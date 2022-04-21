Шойгу: у боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у украинских боевиков в Мариуполе были тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые могут преодолевать расстояния в 120 км, а значит могут поразить объекты в Таганроге и Растове-на-Дону, передаёт ТАСС.

В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог — 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится, — пояснил глава ведомства.

По его словам, в Мариуполе были созданы запасы для продолжительных боевых действий: ракеты, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, а также продовольствие. Он добавил, что основные объекты в городе, в том числе порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.

Ранее Шойгу назвал сроки завершения операции по «Азовстали». Он заверил президента России Владимира Путина, что полностью взять под контроль завод удастся за три-четыре дня, подчеркнув, что иностранные боевики надёжно заблокированы на комбинате.