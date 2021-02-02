Шойгу сообщил, что подготовка к параду Победы начнётся в марте

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активная подготовка к параду Победы начнётся уже через месяц, его участники пройдут добровольную вакцинацию от коронавируса.

Подготовка к параду начнётся с марта. Прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчётов, — цитирует ТАСС Шойгу.

На селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства также сообщил, что в условиях ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, все мероприятия боевой подготовки выполняются планово. На полигонах ежедневно отрабатывают задачи свыше 100 тысяч военнослужащих с применением около 3 тысяч единиц вооружения и техники.

По словам Шойгу, надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения ВМФ РФ в ходе боевой подготовки решают курсовые задачи. В ВКС организованы учебно-тренировочные полёты, в январе часть из них проводилась в Арктической зоне. По графику начался и первый этап соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм.

Как писал NEWS.ru, Минобороны России сообщило о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих. В ведомстве отметили, что это позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооружённых силах в короткие сроки. В настоящее время во всех видах войск и военных округах готовится расчёт дополнительной потребности вакцины. При этом в тех гарнизонах, где количество поступивших вакцин превышает численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется.

В декабре Сергей Шойгу заявлял, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на 37% ниже, чем в общем по стране. Он отмечал, что в армии продолжается вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». Для оперативной транспортировки вакцины в отдалённые гарнизоны была задействована военно-транспортная авиация.