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В России создана система пролонгированной психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на свою работоспособность, она нуждается в улучшении, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Речь идёт о длительном психологическом сопровождении людей, переживших катастрофу. Усилиями МЧС налажено взаимодействие с психологическими региональными службами, муниципальными службами, кризисными центрами на местах.

Сейчас прописан регламент нашего взаимодействия, каким образом мы передаём ситуацию из ведения психологов МЧС в ведение гражданских специалистов, — сказала она в интервью ТАСС.

По её мнению, это направление ещё нуждается в развитии, так как пока не все проблемы решены.

Центры [оказания такой помощи] неравномерно представлены на территории страны. Специалисты имеют разный уровень подготовки. Но постепенно он повышается, — пояснила руководитель центра.

Ранее News.ru писал, что после трагедии в Шереметьево 5 мая число родственников, которые обратились за психологической помощью, превысило 1000 человек. В той катастрофе погиб 41 человек. ЧП, по одной из версий, произошло из-за отказа электрооборудования и автоматики после удара молнии.