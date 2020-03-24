https://static.news.ru/photo/3313f0ae-6da2-11ea-9236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус нового типа после официального визита в Сирию.

Врачи в масках и халатах взяли у главы Минобороны мазок со слизистой оболочки рта. Той же процедуре подверглись другие члены российской делегации. Также медики измерили всем температуру.

По данным телеканала «Звезда», все пробы были отрицательными.

Ранее NEWS.ru писал, что Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с главой республики Башаром Асадом.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 человек.

В мире число заражений превысило 381 тысячу. От заболевания скончались 16,5 тысячи человек, более 101 тысячи выздоровели.