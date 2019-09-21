https://static.news.ru/photo/003a525c-dd12-11e9-a693-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался в ностальгии по Советскому Союзу, по настроению и духу, которые царили во времена его молодости в Сибири. И вернуться на работу в те края он назвал своей главной мечтой.

Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше ещё два города! И верю, что моя мечта осуществится, — сообщил Шойгу в интервью «МК».

Шойгу, который начинал свою карьеру с профессии строителя, рассказал, как во времена его молодости в Братске люди несколько часов стояли на морозе, слушая поэму Евтушенко «Братская ГЭС». Поэт срывал себе голос, а женщины вытирали в это время слёзы. Министр признался, что часто вспоминает этот эпизод, чтобы «поправить» себе настроение.

В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, — уверен Шойгу.

Как писал News.ru, Шойгу рассказал, что спиртное он не употребляет совсем. Министр обороны подчеркнул, что эту модель отношения к алкоголю распространил на все звенья подконтрольного ему аппарата. Он рассказал о случаях введения «сухого закона» в Нефтегорске на Сахалине и Ленске, когда надо было выполнить поставленную президентом задачу по возведению жилья для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек за 100 дней.