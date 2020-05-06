Шойгу рассказал о мероприятиях в честь Дня Победы

https://static.news.ru/photo/4f96362a-8f84-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, из-за сложной эпидемиологической обстановки военный парад состоится в более поздний срок, поэтому 9 мая в Москве покажут только авиационную часть. Также пролёт самолётов предусмотрен ещё в 47 городах и на военных базах страны за рубежом.

Он отметил, что ведомство разработало юбилейную программу, которая «создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию».

Сегодня в парке «Патриот» торжественно встречаем военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы. Стартовав 28 января, они прошли с копией Знамени Победы почти 8,5 тысячи км, — рассказал Шойгу.

Глава Минобороны сообщил, что в гарнизонах пройдут индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны. Кроме того, юнармейцы поучаствуют в онлайн-проектах «Звонок ветерану» и «Открытка ветерану».

Министр уточнил, что 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте будут возложены венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам. В 19:00 состоится минута молчания.

Также к юбилею приурочены выпуски из военных учебных заведений Министерства обороны, — добавил он.

Шойгу напомнил, что акция «Бессмертный полк» будет организована в видеоформате. Помимо этого, граждане выйдут на балконы с фотографиями участниками войны и споют песню «День Победы». Завершится праздник салютом, каждый залп которого присвоят имя героя войны, название воинского формирования или памятного события, передаёт РИА Новости.