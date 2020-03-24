https://static.news.ru/photo/adc878a8-6e77-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Число солдат-призывников в армии РФ уменьшается. Количество подписанных контрактов продолжает увеличиваться, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления в Совфеде.

По его словам, за последние семь лет кадровый состав Вооружённых сил страны серьёзно изменился. Число срочников сократилось до 225 тысяч человек, то есть почти на 100 тысяч призывников. Количество контрактников увеличилось в два раза и достигло 405 тысяч военных, пишет «Интерфакс».

Шойгу отметил, что контрактники полностью укомплектовали сержантские и старшинские должности, боевые спецподразделения, морскую пехоту, батальоны тактических групп, а также должности, связанные с обслуживанием сложного оборудования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что весенняя призывная кампания этого года пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.