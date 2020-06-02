Шойгу пригласил главу Минобороны США на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/d83de1ba-a4e9-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонных переговоров пригласил американского коллегу Марка Эспера на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня 2020 года.

Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 г. в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Москва пригласила принять участие в параде Победы военных из 19 государств. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Как рассказал министр, в параде планируется задействовать порядка 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

Парад Победы пройдёт 24 июня. К этому времени ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены.

NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.