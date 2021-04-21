Шойгу прибыл на учения в Крым

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на территорию Крыма, где 22 апреля проходит основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства на вертолёте облетел район дислокации войск и оценил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Он также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о том, какие именно варианты обороны планируется отработать в рамках учений на полигоне Опук.

Полигон расположен в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи. Именно туда 21 апреля направилась группировка кораблей Черноморского флота (ЧФ) и часть сил Каспийской флотилии ЮВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что полигон Опук в Крыму станет местом проведения основного этапа российских учений Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Проверка боеготовности за зимний период обучения проходит 22 апреля.