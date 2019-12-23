https://static.news.ru/photo/b509925a-2647-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.

Причиной такого заявления стало увеличение в армии РФ количества сложного вооружения. Оно требует более профессиональной подготовки, говорит Шойгу.

Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для его эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу, — приводит слова министра «Интерфакс».

Также Шойгу добавил, что необходимо повысить требования к подготовке солдат, которые служат по контракту. На сегодняшний день более 70% из них имеет профессиональное образование. Также солдат дополнительно стимулируют и улучшают условия службы, говорит Шойгу.

Ранее министр обороны России сообщил о планах США разместить новые военные ракеты в Европе и на Востоке. Об этом писал NEWS.ru.