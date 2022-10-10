Шойгу попросили ускорить выдачу отсрочек от мобилизации работникам банков НСФР попросил Шойгу быстрее утвердить список не подлежащих мобилизации работников банков

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой укорить утверждение списка банковских работников, которым положена бронь от мобилизации, для обеспечения бесперебойной работы финансовой системы страны, пишет «Коммерсант». ЦБ направил их списки в ведомство еще в конце сентября, но военкоматы их до сих пор не получили.

В ряде банков изданию рассказали, что у них в рамках мобилизации были призваны ключевые сотрудники IT-службы. При этом они отметили, что под мобилизацию подпадают не только они, но «их выбывание наиболее заметно».

В одной из кредитных организаций пояснили, что после согласования Банком России списка работников, которым положена бронь от мобилизации, его сразу же повезли по военкоматам. Однако там его принимают неохотно, ставят в очередь на оформление, которая может длиться довольно долго. Кроме того, военные комиссары подчеркивают, что этот список не имеет силы без официального подтверждения от Генштаба Минобороны.

В связи с этим НСФР просит Шойгу ускорить согласование списка, составленного регулятором, и как можно скорее довести его до военкоматов. Помимо этого предлагается организовать горячую линию, чтобы банки могли оперативно улаживать с Минобороны текущие вопросы.

Спустя несколько дней после введения в России частичной мобилизации глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что сотрудников Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятых на критически важных направлениях, не мобилизуют. По ее словам, они должны продолжать осуществлять свою деятельность, чтобы обеспечивать бесперебойную работу финансовой системы.

Ранее сообщалось, что представители бизнес-сообщества «Московское деловое собрание» (МДС) обратились к российским властям с просьбой об отсрочке от призыва в рамках мобилизации для малого и среднего бизнеса в связи с риском остановки работы предприятий. Они направили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросили дополнить существующие критерии определения категории граждан, не подпадающих под призыв.