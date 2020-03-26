https://static.news.ru/photo/ddba0e34-6f56-11ea-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Самолёт ВКС доставил в Россию более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, переданных основателем компании Alibaba Джеком Ма. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил Ма за ценную помощь в телефонном разговоре.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В распространённом релизе ведомство также напомнило, что основатель Аlibaba является почётным членом Русского географического общества.

NEWS.ru ранее писал о прибытии в РФ гуманитарного груза от Джека Ма, однако до заявления Минобороны детальный состав поставки был неизвестен.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 24 марта обратился с призывом к входящим в G20 государствам отменить санкции, которые мешают доставлять в пострадавшие от коронавируса страны гуманитарную помощь.