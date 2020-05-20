Шойгу определил источник главной угрозы безопасности России

https://static.news.ru/photo/68aa9a10-9a9d-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Самую серьёзную угрозу для военной безопасности РФ представляет западное стратегическое направление.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом на заседании коллегии Минобороны, передаёт РИА Новости. Шойгу подчеркнул, что министерство работает над нейтрализацией этой угрозы и в 2020 году проведёт 28 мероприятий по улучшению боевого состава армейских частей в Западном военном округе в сочетании с поставками новых образцов оружия.

Глава Минобороны отметил, что до конца 2020 года в округ поступит около 2000 единиц новой военной техники, что доведёт её долю в войсках до 65%.

Ранее NEWS.ru писал о распоряжении Шойгу направить сводный отряд Минобороны в Красноярский край для борьбы с распространением коронавируса.