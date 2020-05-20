Шойгу определил источник главной угрозы безопасности России

Самую серьёзную угрозу для военной безопасности РФ представляет западное стратегическое направление.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом на заседании коллегии Минобороны,
Глава Минобороны отметил, что до конца 2020 года в округ поступит около 2000 единиц новой военной техники, что доведёт её долю в войсках до 65%.
Ранее NEWS.ru писал о распоряжении Шойгу направить сводный отряд Минобороны в Красноярский край для борьбы с распространением коронавируса.
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