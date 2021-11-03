Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии РФ
Денис Давыдов
Денис Давыдов
15:47, 07 ноября 2021
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Тотальная вакцинация от коронавируса военнослужащих и персонала в российской армии стала причиной низкой смертности от этой болезни в рядах вооруженных сил России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.
Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза, - сказал Шойгу.
Ранее Шойгу отметил очень высоких боевой дух всего командного состава ВС РФ. Он напомнил, что все они имеют сирийский боевой опыт.
До этого он также сказал, что заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.