Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии РФ

Тотальная вакцинация от коронавируса военнослужащих и персонала в российской армии стала причиной низкой смертности от этой болезни в рядах вооруженных сил России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза, - сказал Шойгу.

Ранее Шойгу отметил очень высоких боевой дух всего командного состава ВС РФ. Он напомнил, что все они имеют сирийский боевой опыт.

До этого он также сказал, что заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.