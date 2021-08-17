Шойгу назвал возможную причину гибели человечества

Человечеству грозит гибель из-за неразумного пользования природными ресурсами и неправильного потребления товаров. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в интервью изданию «Вокруг света».

Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению, — сказал министр.

Он привёл пример с кроликами, пояснив, что человеку достаточно одной тушки, чтобы насытиться. Если у него появляется десять тушек, то уже необходим холодильник для их хранения, электроэнергия для его работы, а для её выработки — топливо.

Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства, — подчеркнул Шойгу.

Министр также вспомнил, что его дед, будучи охотником, добывал всегда то количество мяса, которое мог съесть. По словам Шойгу, подобные правила создаются «не бюрократией, а укладом жизни».

Ранее экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал главным вызовом человечеству климатические изменения. По его словам, осталось всего 10 лет на то, чтобы исправить ситуацию. Он добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия. Чтобы это предотвратить, нужно отказаться от нефти и газа.