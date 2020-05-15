Шойгу назвал освящение главного храма ВС знаменательным событием

https://static.news.ru/photo/2e8f3aba-ae2b-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Освящение собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал знаменательным событием для всей страны. Он выразил уверенность, что все приходящие в этот главный храм Вооружённых сил РФ «будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим».

Сегодня — знаменательное событие для Вооружённых сил и для нашей страны. Сегодня освящён первый храм в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр также выразил надежду, что у каждого россиянина в сердце хранится «частица памяти об отцах и дедах, которые принесли Победу и завещали хранить память об этой Победе».

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл чин великого освящения собора Воскресения Христова в парке «Патриот». Изначально церемония должна была пройти в День Победы, 9 мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.

В церемонии принял участие глава синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). Во время освящения в храме находились глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.