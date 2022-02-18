Шойгу и глава Пентагона провели телефонные переговоры

Актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес, стали предметом обсуждения министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина, которые провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В Пентагоне заявили, что Остин призвал Москву отвести войска от границы Украины.

Состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес, — говорится в сообщении российского ведомства.

В свою очередь Оcтин в ходе беседы с Шойгу призвал Россию отвести войcка от границы с Украиной.

Остин призвал к деэскалации, возвращению российских войск, окруживших Украину, на свои базы и дипломатическому решению, — говорится в сообщении Пентагона.

Шойгу в Москве встречался ранее с британским коллегой Беном Уоллесом. После переговоров он заявил, что обстановка на Европейском континенте становится всё напряжённее и не Россия виновата в этом. Тогда глава Минобороны РФ отметил, что Москва не понимает причин нагнетания обстановки в регионе. В свою очередь Уоллес призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости.