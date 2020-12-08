Шойгу: более 8,5 тысяч военных уже вакцинированы от коронавируса

https://static.news.ru/photo/556dd2b4-39f3-11eb-80dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 8,5 тыс. военнослужащих Вооружённых сил РФ уже получили вакцину от COVID-19. Об этом сообщил глава Минобороны страны, генерал армии Сергей Шойгу.

В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих, — сказал он на совещании с руководством Вооруженных сил РФ.

По его словам, в целях наращивания вакцинации до Нового года планируется получить ещё до 100 тыс. доз препарата. На сегодняшний день получено 14,5 тыс. доз, которые распределили в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Проводили вакцинацию более 300 бригад медиков.

Как отметил министр, число ПЦР-лабораторий для оперативного выявления COVID-19 с апреля 2020 года возросло в восемь раз. В Вооружённых силах проводится около шести тысяч тестов в сутки.

Таким образом, достигаем более 100% обследований в сутки. Время получения результатов исследований сокращено с двух суток до 4-6 часов, — рассказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в армии России на четверть ниже, чем в целом по стране. По его словам, это стало возможным благодаря принятым мерам. Шойгу подчеркнул, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах контролируемая», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса в Вооружённых силах России началась в конце ноября. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. В общей сложности прививки от коронавирусной инфекции нового типа сделают более 400 тысяч военных.