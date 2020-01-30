https://static.news.ru/photo/93218db6-4355-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: shnurovs/instagram.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нашёл положительную сторону китайского коронавируса. Все плюсы от распространения заболевания он описал в своём Instagram.

Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже — благодать! // Не бывает так, чтоб лихо, // Не могло чего-то дать, — написал музыкант.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибло более 170 жителей Китая.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян «не нагнетать панику и не устраивать истерику» вокруг эпидемии коронавируса. По мнению спикера Совфеда, Россия готова оперативно отреагировать на появление болезни в стране, писал NEWS.ru.