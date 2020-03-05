https://static.news.ru/photo/eaee4b02-5ec0-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Музыкант и политик Сергей Шнуров в сатирических стихах ответил на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который ранее говорил о «ненужности» школьного образования для девочек. Лидер группы «Ленинград» разместил ироничное поэтическое произведение на своей официальной странице в социальной сети.

Шнуров отметил в своём стихотворении, что Смирнов сводит весь смысл женской жизни к материнству и замужеству.

Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учёба! — сочинил Шнуров и опубликовал в своём Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов считает , что девочек с детства нужно готовить к материнским заботам. И при появлении в семье новых детей мамам должны помогать старшие дочери, а не бабушки.

В эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком.