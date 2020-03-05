Музыкант и политик Сергей Шнуров в сатирических стихах ответил на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который ранее говорил о «ненужности» школьного образования для девочек. Лидер группы «Ленинград» разместил ироничное поэтическое произведение на своей официальной странице в социальной сети.
Шнуров отметил в своём стихотворении, что Смирнов сводит весь смысл женской жизни к материнству и замужеству.
Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учёба! — сочинил Шнуров и опубликовал в своём Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов
В эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком.
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