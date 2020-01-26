https://static.news.ru/photo/21947892-4054-11ea-aa59-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Музыкант Сергей Шнуров назвал жителей России самыми креативными людьми в мире. Он считает, что россияне способны решать задачи любого уровня сложности.

Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была. Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете, — приводит слова музыканта РИА Новости.

Шнуров подчеркнул человеческую необходимость в том, чтобы быть первым, ярким и креативным. Музыкант назвал это порывом.

Россия, как мне кажется, занимает одну из лидирующих мировых позиций. А как здесь по-другому? Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов, — добавил он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Шнуров назвал условия, при которых он согласится стать политиком. Одно из них — это возможность «причинить людям добро».