Музыкант Сергей Шнуров назвал жителей России самыми креативными людьми в мире. Он считает, что россияне способны решать задачи любого уровня сложности.
Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была. Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете, — приводит слова музыканта РИА Новости.
Шнуров подчеркнул человеческую необходимость в том, чтобы быть первым, ярким и креативным. Музыкант назвал это порывом.
Россия, как мне кажется, занимает одну из лидирующих мировых позиций. А как здесь по-другому? Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов, — добавил он.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Шнуров назвал условия, при которых он согласится стать политиком. Одно из них — это возможность «причинить людям добро».