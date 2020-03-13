https://static.news.ru/photo/27a799d0-67c8-11ea-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Музыкант и член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров заявил, что хочет видеть в Конституции поправку о её соблюдении.

Если бы была поправка: «Соблюдайте Конституцию», тогда бы это работало, — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Шнуров добавил, что «никто эту Конституцию как таковую» не соблюдает.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога». Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства. Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ решил, что законопроект о поправке в Конституцию России соответствует Основному закону государства.

Как писал NEWS.ru. ранее, музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переизбранию Владимира Путина в случае принятия поправок к Конституции РФ. По его мнению, Россия постепенно превращается в монархию во главе с Путиным.